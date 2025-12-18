Deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato pusher nel salernitano

L'uomo è stato trovato in possesso anche di materiale per il confezionamento e contanti

Sequestro Carabinieri

Il 15 dicembre, i Carabinieri della stazione di Pontecagnano Faiano hanno proceduto all’arresto di F.C. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

Lo stesso è stato individuato in possesso di alcune decine di grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e la somma di 110.00 euro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Il precedente

Sempre nella giornata di lunedì, 15 dicembre, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di un altro pusher, A.B., per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 125 grammi di crack e materiale per il confezionamento.

