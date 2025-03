Decoro a Salerno, controlli sui cestini gettacarte: sanzionata attività commerciale | VIDEO

Continuano i controlli da parte di Salerno Pulita, in collaborazione con la polizia municipale di Salerno, per tutelare il decoro in città.

Nel mirino delle verifiche di sabato mattina sono finiti i cestini gettacarte, troppo spesso utilizzati in maniera impropria e trasformati in veri e propri contenitori di immondizia.

I controlli

Tra i punti monitorati dagli operatori di Salerno Pulita una delle piazze centrali della città, la zona di Piazza Malta, dove dallo svuotamento di un contenitore destinato ai piccoli rifiuti da passeggio sono emersi chiari elementi che hanno consentito di individuare il comportamento irregolare e scorretto di un’attività commerciale, che è stata quindi sanzionata. La stessa, usando in maniera impropria il cestino per rifiuti di ogni genere, ha anche imbrattato il marciapiede. Una parte dei controlli ha riguardato anche il deposito di buste nere.