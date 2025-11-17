Dalla Serie D alla Promozione: gli highlights del weekend

Sconfitta la Gelbison, in Eccellenza Ebolitana prima, Battipagliese segue. Pari per l'Agropoli

A cura di Redazione Infocilento
Pallone da calcio su campo

Sorridono le squadre salernitane impegnate nei campionati dilettantistici ad eccezione della Gelbison che perde ancora in casa. Contro il Messina finisce 0 a 1 nonostante una buona prova dei cilentani.

In Eccellenza l’Ebolitana prosegue la sua corsa solidaria in testa alla classifica dopo aver battuto 2 a 1 la Pro Sangiorgese

Ad inseguire c’è la Battipagliese che batte 2 a 0 la Polisportiva Santa Maria. Esordio positivo per mister Vitale, mentre Condemi vede la sua squadra ancora ultima in classifica.

Nel campionato di Promozione l’Agropoli non va oltre lo 0 a 0 contro l’Atletico San Gregorio.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Antonio Sansone, sindaco di Vallo della Lucania

Gelbison: “Nessuna aggressione collettiva”. Solidarietà al Sindaco Sansone dopo il diverbio allo stadio

Chiarita la dinamica: un diverbio con un singolo. Piena solidarietà al Sindaco…

Vallo della Lucania: i solenni festeggiamenti per la Traslazione del sangue di San Pantaleone

La traslazione del sangue è un fatto storico, in quanto risale circa…

Maria Emilia Cobucci, Tg

Tg InfoCilento 17 novembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79