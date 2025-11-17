Dalla Serie D alla Promozione: gli highlights del weekend

Sorridono le squadre salernitane impegnate nei campionati dilettantistici ad eccezione della Gelbison che perde ancora in casa. Contro il Messina finisce 0 a 1 nonostante una buona prova dei cilentani.
In Eccellenza l’Ebolitana prosegue la sua corsa solidaria in testa alla classifica dopo aver battuto 2 a 1 la Pro Sangiorgese
Ad inseguire c’è la Battipagliese che batte 2 a 0 la Polisportiva Santa Maria. Esordio positivo per mister Vitale, mentre Condemi vede la sua squadra ancora ultima in classifica.
Nel campionato di Promozione l’Agropoli non va oltre lo 0 a 0 contro l’Atletico San Gregorio.