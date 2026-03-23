Calcio

Dalla Serie D alla Promozione: ecco i gol del weekend

Pari Gelbison, in Eccellenza sorride solo la Battipagliese. Cinquina dell'Agropoli a Capaccio. Ecco le immagini delle gare del weekend

Redazione Infocilento
Campo da calcio

Nel campionato di Serie D la Gelbison impatta 1 a 1 in casa contro l’Igea Virtus. Buona prova per i vallesi che in 10 uomini tengono bene il campo e portano a casa un buon punto.

Nel campionato di Eccellenza l’Ebolitana pareggia in casa contro il Buccino e vede riavvicinarsi l’Apice.

La Battipagliese mantiene saldamente il terzo posto battendo 5 a 0 la Virtus Monteforte. Gara mai in discussione.

La Polisportiva Santa Maria perde a Baronissi. Fallito un importante match point contro una concorrente per la salvezza.

Buona prova dell’Agropoli alla sua seconda vittoria consecutiva. I delfini vincono 5 a 1 contro la Calpazio.

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