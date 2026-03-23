Dalla Serie D alla Promozione: ecco i gol del weekend

Nel campionato di Serie D la Gelbison impatta 1 a 1 in casa contro l’Igea Virtus. Buona prova per i vallesi che in 10 uomini tengono bene il campo e portano a casa un buon punto.
Nel campionato di Eccellenza l’Ebolitana pareggia in casa contro il Buccino e vede riavvicinarsi l’Apice.
La Battipagliese mantiene saldamente il terzo posto battendo 5 a 0 la Virtus Monteforte. Gara mai in discussione.
La Polisportiva Santa Maria perde a Baronissi. Fallito un importante match point contro una concorrente per la salvezza.
Buona prova dell’Agropoli alla sua seconda vittoria consecutiva. I delfini vincono 5 a 1 contro la Calpazio.