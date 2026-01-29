Da Sala Consilina alle Paralimpiadi invernali: Antonio Barone cast manager alle cerimonie di Milano-Cortina 2026

Un talento del Vallo di Diano protagonista di uno degli eventi più importanti al mondo. Antonio Barone, ballerino originario di Sala Consilina, sarà il Cast Manager della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali e della Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

Le cerimonie

Le due cerimonie si terranno in una cornice d’eccezione: l’Arena di Verona, il 22 febbraio e il 6 marzo 2026, con produzione affidata a Filmmaster, società leader internazionale nel settore dei grandi eventi. Un ruolo di grande responsabilità e prestigio, che vedrà Barone coordinare artisti, performer e figuranti coinvolti negli spettacoli che saranno seguiti da milioni di spettatori in tutto il mondo.

Orgoglio valdianese

Per Sala Consilina è motivo di orgoglio vedere uno dei suoi figli distinguersi su un palcoscenico così importante, portando con sé talento, professionalità e passione costruiti negli anni di studio e sacrifici.

Un traguardo che premia il percorso di Antonio Barone e che rappresenta un esempio concreto per tanti giovani del territorio: con determinazione e impegno, anche da una piccola comunità si può arrivare ai più grandi eventi internazionali.