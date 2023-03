Da professionista di successo ad imprenditrice agricola nel Cilento: ecco la storia di Maria Grut

Quella di Maria Grut è la storia di una donna che con coraggio ha scelto di cambiare totalmente vita, abbandonando la città e la carriera di successo nel settore farmaceutico per dedicarsi alla sua grande passione: il cibo sano. Insieme al marito Claudio, avvocato, ha acquistato un podere nel Cilento e ha iniziato a coltivare la terra. Dopo mesi di duro lavoro, hanno ottenuto i frutti del loro impegno: ortaggi rigorosamente biologici di grande qualità.

La storia di Maria Grut

Maria ha cominciato a regalare questi prodotti ai suoi amici e parenti, e ben presto il passaparola ha fatto sì che molte altre persone richiedessero i suoi ortaggi. Questo ha spinto Maria a fondare la sua azienda, “Credo Bio”, che consegnava i prodotti direttamente nelle case dei suoi clienti a Napoli.

Il sistema di consegna a domicilio ha funzionato alla grande, ma Maria ha sempre desiderato aprire un punto vendita fisico a Napoli. Così, ha aperto lo “Spaccio” di Credo Bio a Napoli, dove i clienti possono trovare i prodotti coltivati nel Cilento e quelli di alcuni partner fidati.

Il racconto

Maria spiega che lei e suo marito trascorrono i fine settimana a Cilento per la coltivazione dei prodotti, mentre durante la settimana si occupano della vendita a Napoli. All’inizio, trasportavano gli ortaggi in auto, ma ora hanno sviluppato un sistema di approvvigionamento quotidiano.

Maria ha lasciato un lavoro sicuro per inseguire il suo sogno di promuovere il cibo sano e di qualità. “Volevo dare un senso al mio impegno, mettere su una attività che fornisse a tutti i meravigliosi prodotti della terra cilentana coltivati in maniera sana e senza pesticidi”, dichiara Maria. “Ho lasciato un lavoro sicuro per un sogno? Si, l’ho fatto perché di vita ne abbiamo una sola e non va sprecata mangiando pessimo cibo o facendo un lavoro che non ci stimola più”.

La storia di Maria Grut è un esempio di come il coraggio e la passione possono spingere le persone a seguire i loro sogni e a fare la differenza nella vita degli altri.