Crollo a Forino, Palazzo Leoni viene giù all’improvviso: intervento decisivo delle unità cinofile di Salerno

Crolla Palazzo Leoni a Forino. L'intervento del Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco di Salerno esclude la presenza di vittime tra le macerie dell'edificio.

Ernesto Rocco
Vigili del Fuoco cinofili

Un improvviso cedimento strutturale ha interessato nella serata di ieri Palazzo Leoni, uno storico edificio situato nel comune di Forino, in provincia di Avellino. La struttura, che risultava disabitata da tempo, è parzialmente crollata al suolo, innescando un’immediata mobilitazione dei soccorsi per verificare l’eventuale presenza di passanti o residenti coinvolti nel sinistro.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco locali, supportati dalle forze dell’ordine e dal personale del 118, pronti a gestire una possibile emergenza sanitaria.

Il contributo fondamentale del Nucleo Cinofili di Salerno

Per garantire la massima sicurezza nelle operazioni di ricerca e velocizzare l’ispezione delle macerie, è stato richiesto il supporto specializzato del Comando di Salerno. Sul posto è giunto il Nucleo Cinofili, rappresentato dal Vigile Coordinatore Giuseppe D’Amato insieme al cane Ben, un’unità altamente addestrata per la ricerca di persone scomparse o sepolte sotto detriti edilizi. L’impiego delle unità cinofile si è rivelato decisivo per coordinare le fasi iniziali del soccorso tecnico urgente in un contesto di potenziale instabilità della struttura.

Esclusa la presenza di vittime sotto le macerie

Grazie all’esperienza maturata in scenari analoghi, l’unità cinofila ha setacciato l’intera area interessata dal crollo. L’ispezione condotta da Ben e dal suo conduttore ha permesso di stabilire con certezza l’assenza di persone all’interno del perimetro del palazzo.

Come confermato dalle autorità sul campo, l’intervento rapido ed efficace ha consentito di dichiarare che “Ben e il suo conduttore hanno escluso in breve tempo il coinvolgimento e la presenza di persone”, fornendo un apporto essenziale per la messa in sicurezza dell’area e per la tranquillità della comunità locale.

