Costruire senza plastica: ad Agropoli un convegno su ambiente, bioedilizia e innovazione

Presso la Sala Convegni “Spazio Mare” del Palazzo Civico delle Arti di Agropoli, si è svolto il convegno “Costruire senza plastica, vivere senza limiti”, un importante momento di confronto sui temi dell’ambiente, della bioedilizia e dell’innovazione tecnologica applicata al settore edilizio.

Un importante momento di confronto tra istituzioni, associazioni, professionisti e cittadini

Il convegno è stato occasione per approfondire il tema della bioedilizia e della burocrazia legata al settore edilizio, spesso complessa per i professionisti. In questo contesto è stata presentata Cementum.ai, una piattaforma innovativa basata sull’intelligenza artificiale, progettata per supportare tecnici e professionisti nell’analisi e nell’applicazione della complessa normativa edilizia.

Durante gli interventi istituzionali, sia il sindaco Roberto Mutalipassi che il vicesindaco Rosa Lampasona hanno sottolineato con orgoglio il riconoscimento ottenuto da Agropoli come Comune Plastic Free 2026, con l’assegnazione delle tre tartarughe, simbolo del massimo livello di virtuosità ambientale raggiunto. Un traguardo importante che rappresenta però un punto di partenza e non di arrivo, con l’obiettivo di continuare a sensibilizzare la cittadinanza sui temi della tutela ambientale. Altro argomento di grande rilevanza affrontato durante il convegno, evidenziato da Chiara Lionetti, referente Plastic free cittadino, è stato quello delle microplastiche rilasciate nell’ambiente, particolarmente dannose per la salute umana e per l’ecosistema, tema che richiede sempre maggiore attenzione, informazione e azioni concrete. L’incontro si è quindi rivelato un importante momento di confronto tra istituzioni, associazioni, professionisti e cittadini sui temi della sostenibilità ambientale, dell’innovazione e del futuro dell’edilizia.