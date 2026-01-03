Costa d’Amalfi-Battipagliese 1-1: Abayian salva le zebrette nel finale

Nella diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese acciuffa un pareggio prezioso quanto sofferto al “San Martino” di Minori contro il Costa d’Amalfi. Dopo tre vittorie consecutive, la striscia dei bianconeri si interrompe: le zebrette raccolgono un punto che, pur muovendo la classifica, le allontana leggermente dalla vetta.
Primo tempo: Carretta gela i bianconeri
La sfida si apre con un tentativo centrale di Apicella, neutralizzato senza affanni da Trapani. All’11’ l’episodio che fa discutere: la Battipagliese reclama un calcio di rigore per un atterramento di Spagnuolo in area, ma il direttore di gara lascia proseguire. Il Costa d’Amalfi risponde al 14’ con un tiro di Picardi che però non inquadra lo specchio.
Al 20’ si vede Ripa, ma il colpo di testa del capocannoniere su suggerimento di Olmos finisce alto. La Battipagliese insiste alla mezz’ora con una serpentina di Senatore che impegna Manzi in una parata d’istinto; poco dopo, Formicola spedisce alta una punizione dal limite. Nonostante la pressione ospite, è il Costa d’Amalfi a passare al primo vero affondo: un lancio lungo scavalca la difesa, Bentos protegge palla col fisico e serve Carretta, il cui diagonale non lascia scampo a Trapani.
Secondo tempo: l’incornata di Abayian ristabilisce l’equilibrio
In avvio di ripresa è Trapani a salire in cattedra: il portiere bianconero tiene a galla i suoi con due interventi prodigiosi che negano il raddoppio ai padroni di casa. Scampato il pericolo, la Battipagliese prova a reagire. Al 12’ un diagonale di Olmos sfiora il palo, mentre i tentativi di Salvador dal limite e il colpo di testa di Cafaro non trovano fortuna.
Il forcing finale produce i suoi frutti grazie ai cambi. Sugli sviluppi di un angolo battuto da Formicola, il neo entrato Abayian svetta più in alto di tutti e sigla l’1-1 con un preciso colpo di testa. Nel quarto minuto di recupero, la Battipagliese sfiora addirittura il colpaccio: Salvador calcia a botta sicura, ma Manzi compie un miracolo e blinda il pareggio definitivo.