Cosa fare nel weekend a Salerno e provincia: gli eventi dal 27 al 29 dicembre

Sono tanti gli appuntamenti nel weekend in provincia di Salerno. Prosegue nel Capoluogo l’appuntamento con Luci d’Artista 2025-26. Le celebri installazioni luminose, quest’anno ispirate ai temi dei miti, delle favole e della natura, continuano a splendere nelle piazze e lungo le vie principali della città. L’evento rimarrà visitabile fino al 1° febbraio 2026, offrendo ai visitatori un’atmosfera magica e suggestiva.

Festa dell’olio a Serre

Dal 27 al 29 dicembre, il centro storico di Serre ospita la Festa dell’Olio. Un percorso enogastronomico dedicato all’olio di nuova produzione e alle eccellenze locali, arricchito da mostre, spettacoli e musica popolare itinerante. Nella giornata di domenica 28 dicembre gli stand saranno aperti anche a pranzo.

Appuntamenti gastronomici nel Cilento

Il borgo di Gorga di Stio celebra il 28 e 29 dicembre la Festa del Fagiolo della Regina, un percorso di degustazione tra i vicoli dedicato al pregiato ecotipo locale. Contemporaneamente, a Controne (27-28 dicembre), si svolge l’edizione natalizia della storica Sagra del Fagiolo, con piatti tipici, mercatini artigianali e laboratori del gusto.

A Magliano Nuovo, presso l’ex edificio scolastico, l’Associazione Manlium presenta dal 27 al 29 dicembre “Happy Pork 2025 – Facciamo la festa al maiale”, un evento dedicato alla cultura e alla gastronomia rurale. A Pollica, negli stessi giorni, torna “Viculi e Viculieddi”, un connubio tra sapori del territorio e musica.

Tradizioni d’inverno e sapori antichi

Ad Altavilla Silentina va in scena la 13esima edizione di “Intra Moenia, Sapori d’Inverno” (27-29 dicembre). Il programma prevede degustazioni di piatti tradizionali come i triìddi, mostre di presepi e musica (apertura a pranzo domenica 28).

A Castel San Lorenzo, il 27 e 28 dicembre, l’evento “Ci vediamo a Castello” propone laboratori, passeggiate teatralizzate e la festa “Olio, vino e fantasia” prevista per la serata di domenica. A Sacco, invece, l’appuntamento è per il 27 dicembre in piazza del Popolo con “I Sapori del Natale”, tra dolci tipici e atmosfera festiva.

Presepi viventi

Per chi cerca un’esperienza spirituale e storica, a Montecorvino Pugliano rivive il presepe vivente “Il Viandante” nel borgo di Santa Tecla (27-28 dicembre), con la riproposizione di antichi mestieri e scene di vita quotidiana all’interno di portoni storici.

Nella zona sud, il 27 dicembre appuntamento a Rettifilo di Capaccio Paestum ed Eboli alle ore 19; a Lustra l’appuntamento è alle 18. Sempre il 27 (con replica il giorno seguente) la magia della natività rivive anche a Pisciotta (dalle 18:30 alle 21:00). A Prignano Cilento, invece, l’evento è partito già prima di Natale e si ripeterà il 27 dicembre e il 6 gennaio alle ore 18.30. Il 29 appuntamento a Pellare (ore 19).

Teatro e spettacoli

La programmazione culturale del weekend include due importanti appuntamenti: