Corleto Monforte, manifestazione d’interesse per acquisire due immobili al patrimonio comunale

Il comune di Corleto Monforte, guidato dal sindaco, Filippo Ferraro, ha invitato, tramite un avviso pubblico, i cittadini che intendono cedere all’ente, su compenso, i propri immobili in disuso e siti nel centro storico, a rispondere all’apposita manifestazione di interesse.

Gli immobili saranno inseriti nel progetto, in fase di redazione, per la partecipazione al bando pubblico denominato “Finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni” emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Recupero e Valorizzazione del centro storico

“Iniziamo ad attuare un altro obiettivo delle linee programmatiche del mandato dell’amministrazione Ferraro ossia quello che prevede il recupero e la valorizzazione del centro storico” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

In particolare, il comune di Corleto Monforte ha espresso la volontà di voler acquisire al proprio patrimonio due unità immobiliari da poter destinare anche alla realizzazione di alberghi diffusi.

Requisiti utili

Gli immobili che potranno essere valutati dall’ente devono presentare alcuni requisiti, indicati in maniera dettagliata nell’avviso pubblico, come, ad esempio, essere localizzati nell’ambito del centro storico, avere una superficie non inferiore ai 45 mq e non superiore ai 150 mq, non aver beneficiato di finanziamenti agevolati o contributi da parte di enti pubblici negli ultimi dieci anni ed essere costituiti da unità immobiliari singole.

La manifestazione d’interesse, già pubblicata sull’albo pretorio del comune, deve essere inviata entro le ore 14:00 del 16 ottobre.