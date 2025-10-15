Coppa Italia: Ebolitana fuori agli ottavi. Il Gladiator vince anche la gara di ritorno

Ritorno degli ottavi di Coppa Italia. Termina con una vittoria di misura del Gladiator che così fa fuori l’Ebolitana dalla competizione.

La partita

Subito Gladiator in vantaggio. Al terzo la rete di Giorgio ex di turno: preciso diagonale su cui non ci arriva Sorrentino. Un minuto dopo risponde Hefiane su assist di Gasparro, palla a lato sulla destra di Marino. Buona occasione sull’angolo di Ndiaye al settimo: Hefiane di testa mette alto sulla traversa.

Passano tre minuti e Spinola, tiro dalla distanza, trova i guantoni di Marino, sulla respinta Hefiane non trova la porta.Sfiora il pareggio l’Ebolitana al 29 esimo. Prima Ndiaye prova un bolide dalla destra, sulla parata di Marino, si avventa Caliendo, risponde ancora il portiere, poi Gasparro non trova la coordinazione e la palla, termina fuori. Due minuti dopo disimpegno errato di Gasparro, ruba palla Bacioterracino che entra in area e colpisce il palo. Ancora Ebolitana in attacco al trentottesimo.

Si invola sulla sinistra Barillari, che serve un preciso cross tagliato, verso il centro dell’area, ma la difesa anticipa gli attaccanti. Passa un minuto e da un angolo di Ndiaye, tutta la squadra protesta per un presunto fallo di mani dei difensori del Gladiator. Per l’arbitro Di Iorio, tutto regolare. Al minuto 45° De Sio, cerca di sorprende il portiere Marino, con un pallonetto dal limite, la sfera termina di poco alta. Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo.

La ripresa

Riprende il match. Occasionissima al terzo minuto per la compagine di Pirozzi. Angolo di Ndiaye sul primo palo: Giacinti gira in porta, interviene Marino che manda la palla all’incrocio dei pali, poi rinvia la difesa. Altra occasione per il pareggio, per Maiello sl settimo: palla che colpisce la traversa. Passano tre minuti ed Hefiane, si invola in porta, para Marino in uscita disperata.

Sul rinvio del portiere, recupera palla Spinola, tiro cross che scheggia la traversa. Replica il Gladiator, al diciassettesimo: sberla da fuori area di Orlando, grande parata di Sorrentino, che devia in angolo. Ancora una parata di Sorrentino, dopo sessanta secondi, sulla sforbiciata ravvicinata di Campanile. Grande parata di Marino su tiro da due metri di Delle Donne, al 40 esimo minuto.

Risposta in contropiede al 43 esimo, Liguori impegna Sorrentino, sulla ribattuta Bacioterracino prova a piazzare la palla, ma Sorrentino devia in angolo, strappando applausi. Dopo cinque minuti di recupero termina la gara, l’Ebolitana sconfitta, lascia la Coppa Italia.