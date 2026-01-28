Consegna dei lavori della Pista Ciclabile a Marina di Ascea

Domani ad Ascea Marina alle 11.30 consegna dei lavori del Programma Parchi Per Il Clima – promosso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, della “pista ciclabile in località Scogliera”. Un tracciato che, a due passi dal mare, permetterà ai ciclisti e appassionati delle due ruote di usufruire di un paesaggio unico.

“Si tratta di un percorso adatto a tutte le persone per la fruibilità di un cammino costeggiando la Meravigliosa flora dunale del lungomare di Ascea”, ha dichiarato il presidente del parco nazionale Giuseppe Coccorullo, commentando un progetto finanziato e realizzato dall’ente naturalistico che tende a supportare il turismo e la fruizione di uno spazio pubblico della magnifica costa cilentana della lunghezza di 1200 mt.

Alla consegna saranno presenti il Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo, il Direttore del Parco Romano Gregorio, il sindaco di Ascea Stefano Sansone e i tecnici incaricati.