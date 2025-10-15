Comunità Montana Calore Salernitano: il punto sulle attività con il Presidente Casella

Continuano a pieno regime le attività della Comunità Montana Calore Salernitano presieduta dal sindaco di Felitto, Carmine Casella.

Il bilancio sulle attività

L’estate 2025 si è rivelata tanto impegnativa per gli operatori, anche e soprattutto dal punto di vista della gestione e della prevenzione degli incendi boschivi.

Diverse le postazioni attivate sul territorio per contenere e fronteggiare gli incendi, settantatré le unità impegnate nelle squadre antincendio per novanta giornate iniziate il 15 giugno.

Ma il lavoro dell’ente continua anche al fine di garantire, come annunciato da Casella nei mesi scorsi, l’impiego di nuove risorse. Ai microfoni di InfoCilento, il presidente Casella, ha fatto il punto sulle attività dell’Ente.