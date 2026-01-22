Competenze, compliance e continuità operativa nelle strutture sanitarie: perché scegliere i corsi di formazione online

Gas medicinali come ossigeno, aria medicinale, protossido di azoto, e gas dispositivi medici come anidride carbonica e azoto liquido sono presenti in diverse strutture sanitarie quali studi medici, sale operatorie, RSA, case di cura, ambulanze, ospedali di ogni dimensione. In tutti questi scenari, la formazione personale sanitario sui gas indicati è lo strumento che rende realmente sicure le procedure e tutela tanto gli operatori quanto i pazienti.

Per far fronte a questa necessità, Air Liquide Healthcare offre un corso e-learning pensato per coniugare tre esigenze: competenze aggiornate, rispetto degli obblighi formativi e sostenibilità organizzativa.

La fruizione da remoto, 24/7 e anche da dispositivi mobili, permette a medici, infermieri e altri operatori di integrare lo studio nel proprio ritmo di lavoro, riducendo tempi morti e costi logistici. Inoltre, l’approccio è dinamico e interattivo, grazie ad animazioni, quiz e giochi di verifica che rendono il percorso più coinvolgente e aiutano a trasformare le nozioni in buone prassi operative.

La struttura del corso copre l’intero ciclo d’uso dei gas medicinali: dai fondamenti (caratteristiche, usi e rischi) alle infrastrutture di erogazione (reti e materiali accessori), dalla gestione delle bombole (componenti, etichettatura, autonomia, accessori, stoccaggio, trasporto, emergenze) fino allo specifico ambito dell’azoto liquido (applicazioni in criobiologia, rischi tipici, requisiti di installazione, apparecchiature e manutenzione).

Il risultato è un programma che accresce la consapevolezza, la dimestichezza e la prontezza nelle situazioni ordinarie e in quelle emergenziali. Per le strutture significa disporre di un percorso conveniente e scalabile per formare tutto l’organico, migliorando la qualità dell’assistenza e l’aderenza agli standard di sicurezza. Per i professionisti vuol dire avere a disposizione un’esperienza di apprendimento chiara, autonoma e orientata alla pratica, subito spendibile nella realtà clinica.