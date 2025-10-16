Colpo da professionisti ad Altavilla Silentina: ladri beffano l’allarme e svuotano la cassaforte in una villa

Un furto meticolosamente pianificato è stato messo a segno in una villa situata in località Cerrelli, ad Altavilla Silentina. L’abitazione, di proprietà di un noto avvocato del posto, è stata presa di mira da ignoti malviventi che hanno agito con grande precisione, come emerso dalle prime ricostruzioni.

Il colpo è avvenuto nonostante la presenza di un sistema di allarme attivo. I ladri sono riusciti a penetrare nell’abitazione, eludendo i dispositivi di sicurezza. Il furto si colloca cronologicamente intorno alle ore 19:00, orario in cui i proprietari si erano allontanati da casa per una breve visita a un parente.

Modalità del colpo e bottino

Per introdursi nella villa, i malviventi hanno forzato una finestra che, secondo quanto accertato, non era collegata al sistema di sicurezza. Questa mossa mirata ha permesso loro di agire indisturbati e in pochissimi minuti.

Una volta dentro, i ladri hanno messo a soqquadro l’intera abitazione, concentrandosi sulla ricerca di oggetti di valore. Il bottino è composto da gioielli, contanti e diversi beni personali.

L’azione non si è limitata a questo: i malviventi, infatti, hanno anche individuato e forzato la cassaforte, riuscendo a svuotarla interamente del suo contenuto. L’intera operazione si è svolta nel «totale silenzio», e il colpo è stato scoperto dai proprietari solo al loro rientro.

Le indagini e l’allarme nel salernitano

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del furto e identificare i responsabili. Gli investigatori stanno lavorando anche su una serie di episodi simili che si sono verificati nei giorni scorsi nei comuni limitrofi.