“City Live”, parola ai cittadini: intervista al sindaco di Felitto, Carmine Casella

City Live – Parola ai Cittadini, il programma di Maria Emilia Cobucci in onda ogni giovedì alle ore 21:15 in diretta sul canale 79 del digitale terrestre. La politica a portata di mano con approfondimenti e domande fatte dai cittadini e non solo, ai nostri amministratori locali e da questa settimana anche una novità.

Sono cinque le nuove rubriche che interesseranno i sindaci del territorio: “Dietro la fascia”, “Faccia a faccia”, “Parola ai cittadini”, “Tra sogni e realtà” e “Benvenuti a….”. Cinque momenti importanti durante i quali i sindaci risponderanno a diverse domande che interesseranno il Comune di appartenenza.

Nella puntata di oggi, il sindaco di Felitto, Carmine Casella.