City Live: InfoCilento ospita il sindaco di Futani, Dario Trivelli, inviate le vostre domande

Ogni utente potrà inviare le sue domande al primo cittadino

A cura di Redazione Infocilento
Dario Trivelli City Live

City Live – Parola ai cittadini” un programma di Maria Emilia Cobucci che offre un’opportunità unica per i cittadini di interagire direttamente con i loro rappresentanti locali, poiché saranno proprio loro a porre le domande al sindaco ospite. Nella prima puntata della seconda stagione sarà ospite il sindaco di Futani, Dario Trivelli.

Invito ai cittadini

Ogni utente potrà partecipare attivamente alla trasmissione in onda ogni giovedì alle 21:15 sul Canale 79 del digitale terrestre e in streaming su App e InfoCilento.it. Le domande per il sindaco potranno affrontare temi di interesse locale, preoccupazioni o suggerimenti per migliorare la comunità. Le domande selezionate saranno discusse durante la trasmissione, creando un dialogo diretto tra amministrazione e cittadini.

Come inviare le domande

I vostri messaggi (che potranno essere inviati anche in maniera anonima) dovranno essere inviate tramite il form in basso o attraverso i canali social di InfoCilento fino alle ore 14.30 di mercoledì 8 ottobre 2025. La puntata andrà in onda giovedì 9 ottobre alle ore 21.15.

