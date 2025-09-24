Cilento e Golfo di Policastro, cantieri lungo le strade: disagi per automobilisti

Sono i cantieri, presenti lungo le principali arterie dell’area a Sud della Provincia di Salerno, a farla da padrone negli ultimi mesi. Da oggi 24 settembre è prevista la ripresa del cantiere sul ponte Soranna, presente lungo la strada statale 18, nella frazione costiera di Capitello, nel Golfo di Policastro.

I lavori

Una serie di lavori per i quali è stata prevista l’installazione di un impianto semaforico che regolerà il traffico veicolo attraverso il senso unico alternato, in una delle arterie più trafficate del Golfo di Policastro soprattutto nelle prime ore della mattinata, quando studenti e pendolari raggiungono le scuole e i luoghi di lavoro. Ma quello presente a Capitello non è l’unico cantiere attivo. Sulla strada Cilentana, tra gli svincoli di Roccagloriosa e Poderia, da mesi il traffico automobilistico è veicolato sempre da semafori per impedire che le automobili attraversino un tratto di strada in contemporanea, generando spesso lunghe code, soprattutto nei weekend e nei giorni festivi, quando il Golfo di Policastro è meta spesso di turisti.

A destare maggiore preoccupazione è però il cantiere presente sulla strada statale 517 “Bussentina”, attivo dallo scorso mese di Novembre e anch’esso regolato da un impianto semaforico a causa del quale nei mesi precedenti, fino allo scorso weekend, si sono generate code di automobili lunghe fino a 10 chilometri. Una situazione che spesso è stata al centro dell’agenda politica degli amministratori locali, ma per la quale ancora non è prevista alcuna soluzione.