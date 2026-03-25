Cilento, disagi alla viabilità: l’appello di Confesercenti in vista delle festività pasquali

La questione della viabilità è una problematica che ormai attanaglia da tempo l’intero Cilento. Diversi sono i lavori in corso lungo le principali arterie di collegamento del territorio. Un problema sia per i residenti che per i turisti che scelgono il Cilento per trascorrere le loro vacanze.

‘Da sempre solleviamo questo problema legato alla mobilità e all’accessibilità da e per Salerno da questa terra meravigliosa che è il Cilento – ha affermato il presidente di Confesercenti Salerno Raffaele Esposito – Una terra straordinaria che già dal mese di marzo dovrebbe essere operativa, anche solo per una gita fuori porta. Le aree del Cilento e del Golfo di Policastro registrano in tal senso grandi criticità che come Confesercenti solleviamo da quando fu chiuso il viadotto ad Agropoli.

Le criticità

Da quel momento non c’è stata una programmazione certa per lavori sui quali non ci poniamo in maniera oppositivo ma devo essere consoni rispetto alle attività socio-economiche che esistono sui territori. Non è possibile tenere chiuso lo svincolo di Omignano chiuso per un mese per il rifacimento del manto stradale. È anacronistico. Così come La criticità a Massicelle.

Tanti lavori che vengono fatti nel mese di marzo potrebbero essere anticipati. La cosa che notiamo è la poca indignazione da parte degli amministratori locali”, conclude.