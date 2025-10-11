Cilento, arrestato il piromane responsabile dei roghi estivi: in carcere un 40enne

È finita con l’arresto di un uomo di 40 anni la lunga scia di incendi che, nelle ultime settimane, ha devastato diverse aree del Cilento. I Carabinieri della Stazione di Sessa Cilento, con il supporto dei Carabinieri Forestali e sotto il coordinamento del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania guidato dal colonnello Valerio Palmieri, hanno tratto in arresto G.T., ritenuto responsabile di numerosi incendi dolosi appiccati in vari comuni del comprensorio.

Le accuse

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i roghi avrebbero interessato i territori di Casal Velino, Pollica, Acciaroli, Pioppi, Sessa Cilento, Stella Cilento e Laureana Cilento, causando ingenti danni ambientali.

Ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti, mentre fiamme e fumo hanno minacciato abitazioni, aziende agricole e zone di alto valore naturalistico.

Le indagini e l’arresto

L’operazione si è conclusa nella serata di ieri, al termine di un’articolata attività investigativa basata su osservazioni, testimonianze e riscontri sul campo. Dopo le formalità di rito nella caserma di Sessa Cilento, l’uomo è stato trasferito al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Vallo della Lucania, dove sono state formalizzate le accuse, per poi essere condotto in carcere.