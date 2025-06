“Ciclopedalata europea per la salute dei reni e la pace”: ecco la tappa di Sant’Arsenio

Il comune di Sant’Arsenio esprime profonda soddisfazione per il grande successo della tappa della “Coast to Coast Challenge – Ciclopedalata europea per sostenere la salute dei reni e la pace”, che ha fatto sosta in Piazza D. Pica nella mattinata di sabato 28 giugno.

L’iniziativa

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Italiana del Rene, ha visto la partecipazione di ciclisti, rappresentanti istituzionali, associazioni, cittadini, pazienti trapiantati e sostenitori provenienti da tutta Europa. Dopo la partenza da Paestum, la carovana ha raggiunto Sant’Arsenio intorno alle ore 12 da amministratori locali e cittadini in Piazza Domenico Pica. La carovana è stata precedente accolta da un gruppo di ciclisti della “Ciclo Team Tanagro” sul Passo della Sentinella. Insieme hanno raggiunto il piccolo centro del Vallo di Diano.

In piazza si è tenuto un momento di riflessione e confronto sul valore della prevenzione delle malattie renali, sull’importanza della donazione degli organi e sul messaggio di pace e solidarietà che accompagna l’intera iniziativa. Presente il sindaco Donato Pica e agli amministratori comunali. In supporto all’evento anche i volontari della Protezione Civile Comunale ed i volontari dell’Associazione A.VO.SA.

I ringraziamenti

Il comune di Sant’Arsenio ringrazia sentitamente tutti i partecipanti, le associazioni coinvolte, le forze dell’ordine per la collaborazione e i cittadini per l’accoglienza calorosa e sentita.

La tappa di Sant’Arsenio è stata una testimonianza concreta di come sport, salute e valori civili possano unirsi per costruire un messaggio forte e condiviso. Dopo la sosta nel nostro Comune, la carovana ha proseguito il proprio percorso verso la Basilicata e la Puglia, con l’obiettivo di concludere il cammino a Bari.