Ceraso: turista precipita in un burrone durante la raccolta di castagne: scatta l’allarme

Doppio infortunio durante l'attività nei boschi. Una donna è scivoltata in una scarpata, un uomo è caduto da un muretto

A cura di Ernesto Rocco
Albero castagne

Una turista è stata protagonista di una disavventura che ha richiesto l’intervento dei soccorsi mentre si trovava impegnata nella raccolta di castagne tra le località di Ceraso e Mandia, frazione collinare del comune di Ascea. La donna è precipitata in un burrone con una profondità stimata di circa 50 metri.

L’incidente ha reso necessario l’immediato intervento dei sanitari del 118, i quali hanno provveduto a recuperare la persona infortunata.

Le condizioni della donna e il trasporto in ospedale

Dopo essere stata soccorsa, la turista è stata subito trasportata presso l’ospedale “San Luca” per ricevere le cure necessarie in seguito alle contusioni riportate a causa della caduta.

Fortunatamente, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione e non risultano gravi.

Un altro incidente nei boschi di Salento

Sempre nella mattinata odierna, si è verificato un ulteriore incidente nei boschi, questa volta nel territorio di Salento. La vittima è un raccoglitore di funghi, originario di Nocera, che è scivolato ed è caduto da un muretto. Anche per lui si è reso necessario il soccorso da parte dei sanitari.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

LEGGI ANCHE:

Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri
Revocati i domiciliari per Franco Alfieri

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito Emergenza siccità, chiude il rifugio Cervati Revocati i domiciliari per Franco Alfieri