Ceraso: turista precipita in un burrone durante la raccolta di castagne: scatta l’allarme

Una turista è stata protagonista di una disavventura che ha richiesto l’intervento dei soccorsi mentre si trovava impegnata nella raccolta di castagne tra le località di Ceraso e Mandia, frazione collinare del comune di Ascea. La donna è precipitata in un burrone con una profondità stimata di circa 50 metri.

L’incidente ha reso necessario l’immediato intervento dei sanitari del 118, i quali hanno provveduto a recuperare la persona infortunata.

Le condizioni della donna e il trasporto in ospedale

Dopo essere stata soccorsa, la turista è stata subito trasportata presso l’ospedale “San Luca” per ricevere le cure necessarie in seguito alle contusioni riportate a causa della caduta.

Fortunatamente, le sue condizioni di salute non destano preoccupazione e non risultano gravi.

Un altro incidente nei boschi di Salento

Sempre nella mattinata odierna, si è verificato un ulteriore incidente nei boschi, questa volta nel territorio di Salento. La vittima è un raccoglitore di funghi, originario di Nocera, che è scivolato ed è caduto da un muretto. Anche per lui si è reso necessario il soccorso da parte dei sanitari.