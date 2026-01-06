Celle di Bulgheria, l’INPS arriva in Comune: via libera agli sportelli digitali per accorciare le distanze

L’amministrazione comunale di Celle di Bulgheria, guidata dal sindaco Gino Marotta, compie un passo decisivo verso la digitalizzazione dei servizi e la vicinanza al cittadino. Con la delibera di Giunta n. 91 del 20 novembre 2025, l’ente ha approvato l’adesione al protocollo d’intesa tra ANCI e INPS per l’attivazione di nuovi sportelli virtuali direttamente all’interno della Casa Comunale.

L’iniziativa

L’iniziativa nasce per colmare il divario territoriale e facilitare l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali anche nelle località prive di sedi fisiche dell’Istituto. Grazie a questo accordo, i cittadini non dovranno più spostarsi verso i grandi centri per molte pratiche, ma potranno rivolgersi direttamente agli uffici comunali.

Come funzionano i nuovi sportelli

Il progetto prevede l’attivazione di due tipologie di servizi innovativi:

Punto Utente Evoluto (PUE): Uno sportello telematico dove i cittadini, supportati da un operatore comunale, potranno entrare in contatto diretto tramite videochiamata con un funzionario INPS per accedere a servizi e consulenze.

Punto Cliente di Servizio (PCS): Un punto di accesso virtuale gestito dagli operatori del Comune, tramite il quale l’utenza può fruire di specifici servizi messi a disposizione dalle strutture territoriali dell’Istituto.

La struttura organizzativa

Per rendere operativo il servizio in tempi brevi, la Giunta ha già definito la struttura gestionale. Il Sindaco è stato autorizzato a sottoscrivere le convenzioni con la Direzione Regionale INPS. Dal punto di vista tecnico, il Responsabile del Settore Amministrativo assumerà il ruolo di “Amministratore delle Utenze”, occupandosi delle abilitazioni e della sicurezza dei dati, mentre il Segretario Comunale agirà come “Referente” per monitorare l’andamento della collaborazione.

L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, a testimonianza della volontà dell’amministrazione di rendere operativi questi strumenti nel più breve tempo possibile, offrendo una risposta concreta alle esigenze della comunità locale.