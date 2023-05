Nuovi servizi presso la sede INPS di Agropoli

L’ufficio INPS di Agropoli si arricchisce di nuovi servizi a seguito di una richiesta avanzata dall’amministrazione comunale. Nel corso dell’incontro svoltosi a luglio scorso presso la Sala Giunta, il primo cittadino aveva espresso la necessità di ampliare l’offerta di servizi dell’Agenzia e di decentralizzare alcune attività. Una richiesta che oggi si è concretizzata con la firma dell’accordo presso Palazzo di Città.

Ecco i nuovi servizi garantiti

Tra i nuovi servizi offerti dall’INPS di Agropoli figura la decentralizzazione dell’attività di verifica medico-legale, utile in particolare per le richieste di pensioni di invalidità. Grazie all’ulteriore spazio messo a disposizione dal Comune, in comodato gratuito, presso il primo piano dell’attuale sede dell’Agenzia in via De Gasperi, i cittadini potranno usufruire di questo servizio senza doversi spostare verso l’Agenzia di Salerno.

La firma dell’accordo

Alla firma dell’accordo erano presenti oltre al sindaco e al funzionario comunale responsabile, anche il Direttore Regionale dell’INPS, il dott. Ciro Toma, il Presidente Comitato Provinciale, il dott. Sergio Mautone, la Direttrice della sede di Agropoli, la dott.ssa Valentina Botta, e il dott. Ettore Petronelli della direzione regionale. L’ampliamento dell’offerta di servizi dell’Agenzia rappresenta una risposta concreta alle esigenze della cittadinanza, non solo locale ma anche comprensoriale.