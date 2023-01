Nuovi servizi presso la sede Inps di Agropoli

Novità in arrivo per l’Inps. Presto gli uffici di Agropoli saranno in grado di erogare nuovi servizi. Presso l’edificio dove ha già sede l’istituto di previdenza, infatti, sarà possibile anche sottoporsi alle visite medico-legali grazie all’attivazione di ambulatori ed uffici dedicati.

I nuovi servizi presso l’Inps di Agropoli

Una buona notizia che eviterà a chi ha necessità di eseguire una visita di doversi recare a Salerno. E’ stata proprio l’Inps a comunicare la volontà di ampliare i servizi presso la sede di via Alcide De Gasperi. Il comune si è attivato per la locazione di nuovi locali siti al primo piano che verranno ceduti in comodato gratuito.

La sede Inps

L’attuale sede Inps di Agropoli è stata inaugurata nel 2018 quando il comune, per evitare un depotenziamento dei servizi, decise di farsi carico dei costi di fitto della sede.

Essa serve una vastissima popolazione, abbracciando per competenza un vasto territorio cilentano con ben 18 Comuni. Nello specifico si tratta di Agropoli, Capaccio Paestum, Castellabate, Cicerale, Giungano, Laureana Cilento, Lustra, Montecorice, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, San Mauro Cilento, Serramezzana, Sessa Cilento, Torchiara, Trentinara.

La scelta del comune di accollarsi le spese del fitto della sede non avevano mancato di suscitare polemiche, soprattutto in ragione dei costi, considerati elevati.