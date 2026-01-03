Castelnuovo: Eduscopio 2025 premia l’Istituto Omnicomprensivo “Ancel Keys”

I dati ufficiali di Eduscopio 2025 confermano l’Istituto Omnicomprensivo “Ancel Keys” come una realtà scolastica solida e strategica per il futuro degli studenti. I risultati restituiscono l’immagine di una scuola capace di coniugare formazione e sbocchi occupazionali, con esiti rilevanti nel contesto territoriale della provincia di Salerno.

Il report

Secondo Eduscopio, circa il 55% dei diplomati dell’iOC “Ancel Keys” trova occupazione nei primi anni successivi al diploma. Un dato significativo che evidenzia l’efficacia del percorso formativo nel preparare gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro e nel favorire una transizione concreta verso l’occupazione.

Particolarmente rilevante è il dato relativo alla coerenza tra il percorso di studi e il lavoro svolto: oltre il 63% degli ex studenti è impiegato in settori coerenti con la formazione ricevuta. Un indicatore che segnala competenze effettivamente spendibili e un orientamento scolastico in grado di accompagnare scelte consapevoli e mirate.

Un istituto solido e punto di riferimento per tanti studenti

I risultati di Eduscopio 2025 rafforzano il profilo dell’iOC “Ancel Keys” come istituto attento alla qualità dell’offerta formativa, al percorso degli studenti e al rapporto con il territorio. Un investimento sul futuro che si traduce in opportunità reali e concrete per i giovani, confermando il ruolo della scuola come punto di riferimento educativo e formativo.