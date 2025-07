Castellabate, torna “Arena in Villa”: da i The Kolors a Fiorella Mannoia: grandi concerti e spettacoli

Un mese di agosto ricco di stelle nel Comune di Castellabate nell’ambito della tanto attesa rassegna “Arena in Villa 2025”, promossa dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni e organizzata dalla “SMECA s.r.l”. Grandi concerti e spettacoli animeranno la storica Villa Matarazzo, nel cuore della frazione di Santa Maria.

Il calendario degli eventi

Il calendario di appuntamenti prevede i concerti di Alex Britti (5 agosto), The Kolors (12 agosto), Fiorella Mannoia (14 agosto), gli spettacoli comici di Francesco Cicchella (16 agosto) e Massimiliano Gallo (21 agosto) e i tour musicali di Gigi Finizio (22 agosto) e Rosario Miraggio (23 agosto). L’inizio degli show è fissato per le ore 21.30, con i biglietti che possono essere acquistati anche online tramite il circuito Ticketone.

Le dichiarazioni

“Ritorna un appuntamento culturale di grande prestigio per Castellabate, nella sua meravigliosa cornice di Villa Matarazzo. Una rassegna che rafforza la nostra identità per un’estate 2025 già ricca di manifestazioni. Siamo pronti ad accogliere prestigiosi artisti e tutti gli spettatori con lo spirito che ci contraddistingue: ospitalità, bellezza e partecipazione”, annuncia il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Sostenere manifestazioni come “Arena in Villa” significa promuovere un modello virtuoso in cui ambiente e cultura si intrecciano in modo armonico. Villa Matarazzo è un luogo emblematico del Parco: uno spazio pubblico, restituito alla comunità e oggi animato da proposte che arricchiscono l’offerta culturale dell’intero territorio”, aggiunge il Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, Giuseppe Coccorullo.

“Abbiamo costruito un cartellone che potesse offrire al pubblico emozioni autentiche: concerti, comicità, parole e musica, con artisti di primo piano e una proposta eterogenea. Arena in Villa è una rassegna che nasce dalla passione per la cultura, e che punta a far diventare Villa Matarazzo un punto di riferimento estivo per gli spettacoli dal vivo nel Cilento. Un ringraziamento va al Comune di Castellabate e al Parco per aver sostenuto l’iniziativa”, conclude l’organizzatore della rassegna, Luca Messano.