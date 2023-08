Castellabate, sempre più servizi per i turisti: installate le docce pubbliche

Castellabate continua a migliorare la sua offerta incrementando i suoi servizi sia per turisti che per residenti. Un mese fa erano stati installati dei servizi igienici pubblici in varie frazioni del territorio: Lago (Piazza Madre Teresa di Calcutta e Via Torre), San Marco (zona Pozzillo e zona Grotta), Ogliastro (zona Baia Arena), Santa Maria (in Piazza Matarazzo e Via Lungomare Pepi). Qualche giorno fa si è conclusa l’installazione di docce pubbliche su spiagge.

Ben 4 docce sono attualmente fruibili nelle seguenti spiagge:

Lago (in corrispondenza dell’accesso su Via Torre), Santa Maria (Marina Piccola e Lungomare Pepi) e Ogliastro (zona Baia Arena).

Si tratta di importanti servizi che vanno ad incrementare l’offerta turistica di un intero territorio e che concorrono insieme ad altri a rendere Castellabate sempre più meta turistica di qualità da vistare, scoprire ed amare.

“La crescita del nostro territorio continua senza sosta. Abbiamo deciso di dotare il nostro paese di due importanti servizi come le docce e i servizi igienici pubblici. Un altro piccolo grande passo di Castellabate nel suo cammino di crescita che la porterà ad essere sempre più meta turistica di qualità a livello nazionale ed internazionale. Colgo l’occasione per ringraziare il consigliere delegato Dalila Russo per la determinazione e l’impegno profuso in questo progetto” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“Ho fermamente creduto in questo progetto che ho seguito personalmente dall’inizio. Si tratta attualmente dell’installazione di 4 docce e ben 7 servizi igienici pubblici ma è nostra intenzione dotarne tutto il territorio. Un ambizioso progetto che fornirà servizi indispensabili all’intera comunità di residenti e turisti” afferma il Consigliere Dalila Russo.