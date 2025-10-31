Castellabate, fervono i preparativi per la cerimonia dedicata al Milite Ignoto

Un appuntamento particolarmente atteso visto anche l’anniversario del centenario della donazione del Milite Ignoto alla comunità di Castellabate

Fervono i preparativi a Castellabate per l’importante cerimonia del prossimo 5 novembre dedicata al Milite Ignoto. L’Amministrazione Comunale sta programmando una grande manifestazione che vedrà anche lo svelamento della nuova statua in bronzo di Piazza Lucia finalmente restaurata.

Saranno presenti alla manifestazione

Saranno presenti autorità civili, militari e religiose, associazioni combattentistiche e d’arma, con la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Castellabate e con lo speciale arrivo della Fanfara dell’8º Reggimento Bersaglieri della Brigata “Garibaldi” di Caserta.

Proprio per rendere ancora più solenne e sentita da tutta la comunità la manifestazione, il Comune di Castellabate ha formulato un invito alla cittadinanza: vestire le piazze e le vie interessate dal corteo completamente con la bandiera tricolore.

Il percorso

Il percorso prenderà piede da Piazza Matarazzo, per poi attraversare il centralissimo Corso Matarazzo di Santa Maria, e giungere in Piazza Lucia dove si svolgerà la cerimonia.

Tale manifestazione vedrà anche lo scoprimento della restaurata statua del Milite Ignoto, opera del celebre scultore Michele Guerrisi.

Dopo il suo danneggiamento a causa delle avverse condizioni meteo dello scorso gennaio, infatti, la statua in bronzo è stata oggetto di importanti quanto delicati interventi di restauro.

Un appuntamento particolarmente atteso visto anche l’anniversario del centenario della donazione del Milite Ignoto alla comunità di Castellabate (1925-2025).

