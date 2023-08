Castellabate, ennesimo salvataggio in mare: ragazza soccorsa da un bagnino

Non c’è un attimo di tregua a Castellabate. Il mare agitato che sta caratterizzando questi giorni, ha messo in allerta tutti gli uomini di salvataggio operanti sulle spiagge del litorale costiero. Nel pomeriggio di ieri, in località Pozzilo, una ragazza, tra i 15 e 17 anni, ha rischiato di annegare a causa della forte corrente che la trascinava sempre più lontano dalla riva. Immediatamente, il bagnino e titolare del lido “Le Bagnanti”, Gennaro Ferruzzo, si è tuffato in acqua per prestare soccorso. Grazie al suo pronto intervento si è evitata una tragedia.

Il soccorso

L’operazione di salvataggio è stata resa complicata dal mare agitato. Il bagnino, accortosi di quanto stesse succedendo e senza perdere tempo, si è catapultato in acqua per soccorrere la giovane bagnante. Con l’aiuto del salvagente in dotazione, è stato possibile risalire verso la spiaggia e mettere in sicurezza la ragazza. Per lei solo tanta paura, ma nessuna ferita riportata. Ancora una volta la tempestività e la lucidità d’intervento ha fatto la differenza.

Allarme salvataggi

Crescono di giorno in giorno gli interventi da parte dei bagnini lungo tutto il territorio di Castellabate. In piena estate e con le spiagge affollate di turisti, l’allerta è massima. Sempre nella giornata di ieri, un altro salvataggio è stato effettuato in località Zona Lago. La raccomandazione è quella di seguire le indicazioni da parte dei bagnini, prestare attenzione alle condizioni del mare e non tuffarsi in caso di bandiera rossa esposta.