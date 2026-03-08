Cilento

Castellabate, cento anni per Olga Coppola nel giorno dell’8 marzo: grande festa

Compie 100 anni una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia. Buon compleanno!

Manuel Chiariello

Un compleanno speciale in una data simbolica. Nel giorno della Giornata Internazionale della Donna, la comunità di Castellabate ha festeggiato i 100 anni di Olga Coppola, longeva cittadina che ha raggiunto l’importante traguardo circondata dall’affetto dei familiari e delle istituzioni

La festa

La signora Olga ha celebrato il secolo di vita insieme alla sua famiglia, alla quale ha dedicato tutta la sua esistenza con amore, sacrificio e grande senso di responsabilità. Una vita semplice, fatta di valori solidi e di attenzione costante verso i propri cari, che oggi rappresenta un esempio per le nuove generazioni. Il raggiungimento dei cento anni non è una novità assoluta nella famiglia di Olga Coppola, dove la longevità sembra essere una tradizione. Sono infatti diversi i parenti che negli anni hanno superato il secolo di vita, segno di una storia familiare caratterizzata da radici forti

Gli auguri

In occasione di questo importante traguardo, alla signora Olga è giunto anche la targa di auguri da parte di Papa Leone XIV, inviato per celebrare il suo centesimo compleanno, gesto che ha reso ancora più significativo un momento già carico di emozione. Presente ai festeggiamenti anche il Sindaco di Castellabate, Marzo Rizzo, e il Consigliere Raffaele Di Gregorio: “Traguardi come questo ci ricordano quanto siano importanti le nostre radici, la memoria e l’esempio delle persone che hanno costruito, con la loro vita, la storia del nostro paese”

