Castellabate annuncia il calendario degli eventi fino a dicembre. Ecco la brochure

Il Comune di Castellabate ha già iniziato da tempo la sua programmazione di eventi per il 2025. Da oggi è disponibile la brochure completa di tutti gli appuntamenti che, anche quest’anno, si estenderanno oltre la stagione estiva e caratterizzeranno il borgo con manifestazioni fino al mese di dicembre.

Le iniziative

Musica, sport, cultura, rassegne consolidate e nuove realtà sono pronte ad abbracciare un pubblico variegato con un’offerta sempre più ampia e rivolta a cittadini e visitatori. Dai già noti ospiti dei salotti culturali di “ColtoCircuito” del calibro di Luca Ward, Lunetta Savino e Stefano Fresi, alla seconda edizione del “Festival del Mare”, “Ond’A Marina”, “Choco Italia in Tour”, con un calendario che vedrà momenti molto attesi come i mercatini di Natale al Borgo o il Concerto in Piazza di Capodanno. Grande protagonista sarà anche il Castello dell’Abate, teatro di spettacoli all’insegna della cultura, della tradizione e della poesia. Eventi che vedono coinvolte in primo piano anche le varie associazioni del territorio che daranno lustro a tutte le frazioni del Comune.

La brochure completa degli eventi è consultabile qui.

“Questo calendario è pensato per coinvolgere tutte le generazioni e valorizzare l’identità più profonda e intima del nostro territorio. Ogni appuntamento sarà un’occasione per ritrovarsi, per accogliere chi viene da fuori con il calore che ci contraddistingue e per riscoprire insieme la bellezza autentica di Castellabate. Il tutto grazie alla costante collaborazione con le associazioni, testimonianza concreta di una comunità viva e mossa da un forte spirito di condivisione. Vi aspettiamo. Castellabate non è solo un luogo da visitare, ma è un’esperienza da vivere, stagione dopo stagione, giorno dopo giorno”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.