Castellabate, al via i lavori per la realizzazione dell’asilo ad Alano

Il Comune di Castellabate prosegue la sua attività di investimenti per le strutture scolastiche di tutto il territorio. Hanno preso il via i lavori per la riconversione dell’attuale edificio esistente nella frazione Alano, usato finora come plesso scolastico dell’infanzia, in un nuovo e moderno asilo nido comunale completamente gratuito per le famiglie.

Il significativo intervento è finanziato con fondi pari a €560.000,00 nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 – Istruzione e Ricerca. Il progetto di ammodernamento della struttura prevede una riqualificazione edilizia ed impiantistica dell’intero immobile e delle aree pertinenziali, all’insegna della sostenibilità e dell’utilizzo completo degli spazi disponibili.

Particolare attenzione verrà rivolta alla sostenibilità con l’efficientamento energetico e l’impiego di materiali eco-compatibili per un basso impatto ambientale. Il nuovo asilo nido comunale potrà accogliere fino a 28 bambini, con l’obiettivo di potenziare l’offerta educativa e sociale per la fascia 0-3 anni, offrendo un supporto concreto a tutte le famiglie del territorio.

“L’avvio dei lavori per il nuovo asilo nido comunale di Alano rappresenta un altro passo importante nel percorso di crescita e modernizzazione che stiamo portando avanti per il nostro territorio. Nei mesi scorsi abbiamo registrato un numero molto elevato di richieste presso l’asilo nido comunale gratuito del Capoluogo, segno evidente di un bisogno reale e crescente da parte delle famiglie. Con questo nuovo investimento rispondiamo concretamente a tale esigenza con un servizio ancora gratuito per le famiglie”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Stiamo investendo con continuità sulle scuole di tutto il territorio. È un intervento strategico, reso possibile grazie ai fondi del PNRR, che ci consente di dare ai nostri bambini spazi più moderni, sicuri e sostenibili, e alle famiglie un sostegno tangibile nella loro quotidianità. È un intervento importante che restituirà alla cittadinanza una struttura completamente rinnovata dal punto di vista edilizio e impiantistico”, conclude l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.