Castellabate: 12 alunni ambasciatori del Cilento a Segorbe grazie all’Erasmus

Dodici alunni sono diventati “ambasciatori” del Cilento a Segorbe, vivendo per 9 giorni l’esperienza della scuola spagnola, grazie ad una mobilità Erasmus+ realizzata dall’Istituto Comprensivo Castellabate.

L’esperienza a Segorbe

I 12 alunni della classi seconde della Secondaria di I grado, appartenenti a diversi plessi dell’istituto, accompagnati da due docenti e due figure di staff, si sono recati a Segorbe dal 28 novembre al 6 dicembre scorsi, ospitati da famiglie del posto.

Da “piccoli europei” non solo hanno sperimentato la calorosa accoglienza della comunità locale, incontrando la dirigente scolastica, il sindaco e l’assessore all’istruzione, ma hanno avuto anche l’occasione di fare amicizia con i loro coetanei, di confrontarsi con l’organizzazione scolastica spagnola e di immergersi in una cultura diversa da quella di provenienza, comunicando in lingua inglese.

L’incontro a Santa Maria di Castellabate

L’entusiasmo con cui i ragazzi hanno vissuto questa esperienza è emerso tutto nell’incontro di disseminazione che si è svolto ieri pomeriggio (venerdì 12 dicembre), presso l’aula magna della scuola di Santa Maria di Castellabate, alla presenza delle famiglie, del personale scolastico e di rappresentanti della comunità locale.

Le attività degli studenti

I ragazzi hanno presentato le attività, le competenze e la crescita personale sviluppate durante la permanenza all’estero, alla presenza della dirigente scolastica Gina Amoriello, della referente all’Erasmus dell’IC, Amalia Persico, del gruppo di progetto e dell’assessore comunale Nicoletta Guariglia in rappresentanza del sindaco Marco Rizzo. Anche i docenti che hanno partecipato alla mobilità hanno illustrato le proprie esperienze.

Le dichiarazioni

«L’incontro ha rappresentato un’occasione di condivisione e valorizzazione dei successi dei nostri ragazzi e di costruzione di una consapevolezza comune sul valore delle opportunità Erasmus+ per tutta la comunità – spiega la ds Gina Amoriello.

Personalmente sono laureata in Lingue, ma quando ero studentessa non ho avuto la fortuna dei nostri alunni: per poter trascorre un periodo all’estero, ho dovuto lavorare come ragazza alla pari presso famiglie straniere.

Con gli Enti locali abbiamo avviato un importante dialogo, per rafforzare la collaborazione e rendere sempre più partecipi le istituzioni delle prospettive future del nostro Istituto nell’ambito dei progetti Erasmus+, fondamentali per aprire la scuola a dimensioni europee di apprendimento, inclusione e innovazione».

Il finanziamento PNRR

La mobilità degli alunni è solo l’ultima iniziativa di un impegnativo percorso, avviato fin dal 2023 dall’IC Castellabate, prima come membro del consorzio promosso dall’USR della Campania, poi è arrivato l’accreditamento Erasmus, quindi l’accesso ai finanziamenti del PNRR, con una decina di mobilità svolte finora dal personale scolastico in vari Paesi europei (Irlanda, Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Cipro, Francia).

I progetti futuri

Proprio in questi giorni un gruppo di docenti sono in Erasmus a Craiova (Romania) per fare job shadowing. E il prossimo gennaio si darà avvio al nuovo progetto KA121 per docenti, personale ATA ed alunni.

Tra aprile e maggio, inoltre, la scuola e la comunità cilentana riceveranno la visita di una delegazione proveniente dalla Spagna, a cui faranno conoscere il Cilento e le tradizioni locali. Nell’iniziativa saranno coinvolti i tre comuni di Castellabate, Perdifumo e Montecorice.