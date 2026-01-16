Casal Velino: lupo trovato morto lungo la strada al Bivio di Acquavella

Un lupo privo di vita è stato rinvenuto a Casal Velino, in località Ardisani, al Bivio di Acquavella, lungo la strada provinciale che collega la zona alla località Marina.

Il ritrovamento

Il ritrovamento è avvenuto pochi minuti fa ed è stato segnalato da alcuni automobilisti in transito. Al momento non sono note le cause della morte dell’esemplare. Tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa quella di un investimento da parte di un veicolo, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito.

Le segnalazioni

La presenza dei lupi in prossimità delle abitazioni, soprattutto nelle aree rurali e collinari, è un fenomeno sempre più segnalato in diverse zone del territorio.

Si tratta di una dinamica legata principalmente alla ricerca di cibo e alla crescente diffusione dei cinghiali, che rappresentano una delle prede naturali del predatore.