Casal Velino, il miracolo di Teresa: la piccola guerriera si è svegliata al Monaldi

Arriva la notizia che l’intera comunità cilentana, e non solo, attendeva con il fiato sospeso: Teresa è sveglia. La piccola di Casal Velino, reduce da un delicatissimo intervento al cuore presso l’ospedale Monaldi di Napoli per una complessa cardiopatia congenita, ha finalmente riaperto gli occhi questa mattina.

Dopo giorni di monitoraggio post-operatorio e grande apprensione, a dare il lieto annuncio è stata la mamma, Veronica, che non ha mai lasciato il fianco della figlia:

“La nostra guerriera è sveglia. La degenza resta lunga e delicata, ma questo passo segna un punto di svolta fondamentale”

Le condizioni attuali

Nonostante il risveglio sia un segnale di speranza straordinario, il percorso clinico resta cauto. Teresa necessita ancora del supporto dell’occhialino per la respirazione e di un monitoraggio costante da parte dell’equipe medica. Tuttavia, il fatto che sia vigile e reattiva rappresenta la vittoria più importante di queste ore.

L’abbraccio del Cilento

In questi giorni di attesa, la famiglia è stata sommersa da un’ondata di affetto e solidarietà. Attraverso i social e i messaggi privati, migliaia di persone hanno partecipato alla veglia di speranza per la piccola. I genitori hanno voluto ringraziare pubblicamente chiunque abbia dedicato una preghiera o un pensiero per Teresa, in attesa che la piccola possa finalmente tornare a casa.