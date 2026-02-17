Carnevale di Capaccio Paestum: gran finale presso l’area archeologica

Un lungo viaggio nei luoghi più attrattivi di Capaccio Paestum e unione, collaborazione, allegria, musica e tanto altro, tutto questo è ed è stato il Carnevale capaccese organizzato con la collaborazione di tutte le borgate del Comune, dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gaetano Paolino e dall’associazione “Il Carnevale Tradizionale di Capaccio Paestum” presieduta da Mariachiara Sica.

Un Carnevale in sinergia

Grande soddisfazione da parte di quanti hanno collaborato all’evento e da parte dei carristi che hanno lavorato notte e giorno per assicurare una grande, meravigliosa festa. Il Parco Archeologico di Paestum sarà invaso dai colori e dall’allegria del Carnevale fino a questa sera, la festa, aperta a tutti, continua con balletti e maschere per tutta la giornata di oggi martedì, 17 febbraio.