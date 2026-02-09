Capaccio Paestum, è iniziata ieri dal lungomare la grande festa del Carnevale Storico

Grande successo, grande entusiasmo e grande partecipazione ieri a Capaccio Paestum per la tappa sul lungomare del “Carnevale Storico di Capaccio Paestum”, giunto alla sua 46esima edizione. I carri sono arrivati in località Laura con tante persone in maschera che tra canti e balli hanno condiviso la felicità di un evento che è un importante momento di rilancio dopo un periodo di interruzione.

L’evento

Grande lavoro dietro la preparazione dei carri allegorici, tanto impegno anche da parte dell’associazione promotrice del Carnevale Capaccese, presieduta da Maria Chiara Sica e che ha riunito tutte le borgate del territorio.

Entusiasmo è stato espresso anche dal Sindaco Gaetano Paolino, quella di ieri è stata solo la prima uscita dei carri che, durante tutta la settimana di Carnevale, continueranno a sfilare per le vie del paese: il 14 febbraio sarà la volta del Capoluogo, il 15 la festa farà tappa a Capaccio Scalo mentre il 17 ad ospitare la Grande Festa del Carnevale Capaccese sarà Paestum con la sua area archeologica.