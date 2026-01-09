Carabinieri e Centrale del Latte insieme per la sicurezza digitale: al via la campagna su 660mila confezioni

Questa mattina, presso la sede salernitana della Centrale del Latte, il Colonnello Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, e il dott. Diego De Martino, Coordinatore Generale BU Sud della Centrale del Latte d’Italia S.p.A., hanno siglato un nuovo accordo di collaborazione a tutela delle fasce più esposte. La nuova iniziativa affronta un tema di crescente rilevanza sociale: la sicurezza informatica. Prosegue e si amplia, così, la collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno e la Centrale del Latte di Salerno già avviata con successo con la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani.

La campagna di sensibilizzazione

A partire da marzo 2026, oltre 660.000 confezioni di latte fresco e parzialmente scremato in vendita nella provincia di Salerno diventeranno un veicolo di educazione alla sicurezza digitale. Le confezioni ospiteranno l’immagine di un Carabiniere con il cartello “NAVIGA SICURO, NON SEI SOLO”, affiancato da una bambina, accompagnata dal messaggio: “HAI DUBBI ON-LINE? CHIAMA IL 112”. Una grafica immediata, pensata per catturare l’attenzione di grandi e piccoli e trasmettere consigli pratici sulla navigazione sicura e sapere come chiedere aiuto in caso di comportamenti sospetti.

La scelta di utilizzare le confezioni del latte come strumento divulgativo nasce dalla volontà di raggiungere un ampio numero di famiglie in un momento quotidiano di condivisione. La colazione rappresenta infatti uno dei pochi momenti in cui la famiglia si ritrova: affrontare i temi della sicurezza digitale davanti a un bicchiere di latte può favorire un dialogo naturale e costante. Inoltre, la distribuzione capillare della Centrale del Latte nei numerosi punti vendita del territorio garantirà un’ampia diffusione del messaggio.

L’iniziativa

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla devianza minorile e nella promozione di comportamenti responsabili anche nell’ambiente digitale. L’obiettivo è fornire strumenti semplici, chiari e immediatamente fruibili per accrescere la consapevolezza dei rischi online, prevenire comportamenti dannosi e incentivare il dialogo in famiglia.

La campagna sarà affiancata dalle attività che il Comando Provinciale conduce da anni nelle scuole della provincia: incontri formativi con studenti e docenti, conferenze con esperti del settore, distribuzione di materiali informativi e momenti di confronto dedicati alla diffusione della cultura della legalità. Un insieme di iniziative che contribuisce alla tutela dei più giovani e allo sviluppo di una maggiore sensibilità civica.