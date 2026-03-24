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Capitello: ripresi i lavori sul Ponte Soranna, ecco gli interventi in programma

Un insieme di opere iniziate lo scorso anno per un importo di circa 1 milione di euro e che riguardano nello specifico: la demolizione del vecchio ponte e la ricostruzione di una nuova opera, oltre all'aumento della sezione idraulica del vallone sottostante

Maria Emilia Cobucci

Sono ufficialmente ripresi i lavori sul ponte Soranna, nella frazione costiera di Capitello, lungo la strada statale 18. Un insieme di opere iniziate lo scorso anno per un importo di circa 1 milione di euro e che riguardano nello specifico: la demolizione del vecchio ponte e la ricostruzione di una nuova opera, oltre all’aumento della sezione idraulica del vallone sottostante che consentirà un maggiore e migliore deflusso delle acque in corrispondenza del ponte.

Opera strategica

Un’opera importante per il centro abitato della frazione costiera di Capitello. Nel corso dell’anno però diverse sono state le interruzioni ai lavori che inevitabilmente hanno protratto i tempi di consegna dell’opera, con non pochi disagi agli automobilisti che quotidianamente percorrono l’importante arteria di collegamento del Golfo di Policastro.

La statale 18 rappresenta infatti l’arteria più trafficata del Basso Cilento, essendo quotidianamente attraversata da studenti e pendolari e soprattutto rappresentando l’unica strada che conduce all’ospedale dell'”Immacolata”. La ripresa dei lavori fa ora ben sperare in un completamento dell’opera in tempi brevi.

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