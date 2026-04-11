Capaccio Paestum, tavolo su mobilità sostenibile, Via Silente e ciclovia del Parco

Durante l’evento “Open Outdoor”, il salone espositivo delle attività all’aria aperta iniziato ieri presso il Next, ex tabacchificio di Capaccio Paestum e che si concluderà domani, 12 aprile, sono stati diversi gli incontri sul tema della mobilità lenta e sostenibile nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e sull’importanza di valorizzare le ciclovie del Parco e la Via Silente, la rete sentieristica lunga centinaia di chilometri e che attraversa l’intero territorio.

Gli interventi

Gli incontri hanno visto, tra l’altro, la partecipazione dei vertici del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con il Direttore, Romano Gregorio e il Presidente, Giuseppe Coccorullo che, ai microfoni di InfoCilento, hanno tracciato anche il punto sulla realizzazione delle 36 postazioni di biciclette elettriche, installate in 36 comuni del Parco, per favorire proprio la mobilità sostenibile.

Un progetto finanziato, nei mesi scorsi, con oltre 2 milioni di Euro, nell’ambito del programma “Parchi per il clima” e in corso di realizzazione. A fare il punto su ciclovie, mobilità sostenibile e Via Silente come volano di sviluppo turistico per il Cilento, ai microfoni di InfoCilento, oltre a Gregorio e Coccorullo anche l’assessore al Turismo della Regione Campania, Enzo Maraio.