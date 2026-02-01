Capaccio Paestum, stop all’alcol dopo l’una. I consiglieri d’opposizione attaccano il sindaco

I consiglieri comunali di Capaccio Paestum Antonio Agresti, Igor Ciliberti, Maria Rosaria Giuliano, Antonio Mastrandrea, Angelo Quaglia, Gianmarco Scairati ed Eustachio Voza, intervengono sull’ordinanza emessa dal Sindaco sullo stop all’alcol dopo l’una.

La nota

“Con la scusa di contrastare la cosiddetta ‘ubriachezza molesta’, il Sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta in modo generalizzato la somministrazione di alcolici dopo l’una di notte su tutto il territorio comunale, colpendo indistintamente bar, ristoranti, pub, lidi e discoteche.

Siamo di fronte all’ennesimo errore amministrativo, frutto di improvvisazione e mancanza di visione. La legge già vieta di somministrare alcol a persone ubriache: lo stabilisce chiaramente l’articolo 691 del Codice Penale.

Non esiste alcuna emergenza normativa che giustifichi un provvedimento così pesante. Ancora una volta si sceglie di punire tutti per colpa di pochi, senza distinguere tra chi rispetta le regole e chi crea problemi reali.

Le contestazioni

In questo modo si scarica sulle attività produttive il peso di una gestione sbagliata della sicurezza urbana. L’ordinanza è lunga, confusa e contraddittoria: si parla di vetro, rumore, plastica, decoro urbano e piano acustico, mettendo tutto insieme senza una strategia chiara. Il risultato è solo caos, incertezza e danni economici.

“Ennesima scelta sbagliata per la Città”

Questa scelta non rende Capaccio Paestum più sicura, ma più fragile, meno attrattiva e più povera, con gravi conseguenze per lavoratori, imprese e famiglie. Per queste ragioni chiediamo la revoca immediata dell’ordinanza e un cambio di metodo: basta decisioni calate dall’alto, servono confronto, competenza e soluzioni vere.” Concludono i consiglieri comunali di opposizione.