Capaccio Paestum, si punta sulla sicurezza: interventi in via Laghetto e altri punti sensibili

Via libera all'installazione di dispositivi lampeggianti e dissuasori nei tratti stradali più pericolosi di Capaccio Paestum

Via Laghetto Capaccio

Continuano senza sosta gli interventi per potenziare la sicurezza stradale sul territorio comunale di Capaccio Paestum. Su impulso del Sindaco Gaetano Paolino e dell’Amministrazione Comunale, il comandante della Polizia Municipale, Antonio Rinaldi, sta provvedendo all’installazione di appositi dispositivi lampeggianti, dissuasori di velocità, dossi artificiali e relativa segnaletica verticale e orizzontale nei vari punti di maggiore criticità e pericolo.

Le zone interessate

In questi giorni, è stata la volta di Via Laghetto, intersezione con via Magna Graecia. Ulteriori interventi interesseranno le seguenti intersezioni stradali: intersezione tra Via Quistione I, Via Quistione II e Viale della Repubblica; intersezione tra Via Quistione I e la SP 175; intersezione tra Via Gueglia e Viale della Repubblica.

Le parole del sindaco e gli obiettivi

“Stiamo provvedendo – dichiara il Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino – a realizzare un piano di interventi ben articolato e programmato per migliorare e potenziare la sicurezza stradale su tutto il territorio comunale e, in particolare, in alcuni punti di snodo viario assai sensibili.

L’obiettivo è creare una rete stradale più intuitiva e a misura d’uomo, riducendo drasticamente il rischio di incidenti e promuovendo la convivenza sicura tra veicoli e pedoni”.

