Capaccio Paestum, si punta sulla sicurezza: interventi in via Laghetto e altri punti sensibili

Continuano senza sosta gli interventi per potenziare la sicurezza stradale sul territorio comunale di Capaccio Paestum. Su impulso del Sindaco Gaetano Paolino e dell’Amministrazione Comunale, il comandante della Polizia Municipale, Antonio Rinaldi, sta provvedendo all’installazione di appositi dispositivi lampeggianti, dissuasori di velocità, dossi artificiali e relativa segnaletica verticale e orizzontale nei vari punti di maggiore criticità e pericolo.

Le zone interessate

In questi giorni, è stata la volta di Via Laghetto, intersezione con via Magna Graecia. Ulteriori interventi interesseranno le seguenti intersezioni stradali: intersezione tra Via Quistione I, Via Quistione II e Viale della Repubblica; intersezione tra Via Quistione I e la SP 175; intersezione tra Via Gueglia e Viale della Repubblica.

Le parole del sindaco e gli obiettivi

“Stiamo provvedendo – dichiara il Sindaco di Capaccio Paestum Gaetano Paolino – a realizzare un piano di interventi ben articolato e programmato per migliorare e potenziare la sicurezza stradale su tutto il territorio comunale e, in particolare, in alcuni punti di snodo viario assai sensibili.

L’obiettivo è creare una rete stradale più intuitiva e a misura d’uomo, riducendo drasticamente il rischio di incidenti e promuovendo la convivenza sicura tra veicoli e pedoni”.