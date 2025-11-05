Capaccio Paestum, ancora un incidente stradale tra via Magna Graecia e via Laghetto. Ferite due donne

Paura a causa dell’ennesimo incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi a Capaccio Paestum, tra via Magna Graecia e via Laghetto, nei pressi dell’incrocio in cui già in passato si sono verificati altri sinistri, uno di questi, avvenuto solo poche settimane fa, costò la vita alla 70enne capaccese Anna Palladino.

La dinamica

A scontrarsi, questa mattina, una Fiat Punto e una Kia che hanno terminato la loro corsa contro la recinzione dell’abitazione vicina.

A rimanere ferite due donne, per una di loro, giovanissima, è stato necessario il trasporto in ospedale.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le ambulanze della Croce Rossa di Capaccio Paestum per i soccorsi e immediato è stato anche l’intervento degli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, coordinati dalla Comandante Clelia Saviano, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso.

Paura tra i residenti oramai terrorizzati dall’alta velocità dei veicoli che, sottovalutandone la pericolosità, attraversano l’incrocio. La dinamica del sinistro avvenuto oggi è ancora da ricostruire.