Capaccio Paestum si prepara all’estate: nuove aree parcheggio tra litorale e aree archeologiche

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum ha ufficialmente tracciato le linee guida per la gestione dei flussi turistici in vista della stagione estiva 2026. L’Ente ha approvato un atto di indirizzo fondamentale per il reperimento e l’istituzione di aree di parcheggio temporaneo ad uso pubblico.

L’obiettivo dichiarato è il potenziamento dei servizi annessi al comparto turistico-ricettivo, considerato asset strategico per la competitività dell’economia locale.

Valorizzazione dei grandi attrattori territoriali

Il piano di riorganizzazione logistica nasce dalla necessità di rispondere alla crescente pressione veicolare che interessa i principali poli attrattivi della città. Gli interventi si concentreranno in particolare lungo la fascia costiera litoranea, oggetto di recenti riqualificazioni, e nelle zone contigue al Parco Archeologico di Paestum. Un’attenzione specifica è rivolta anche al “Vicolo delle Tavernelle”, ormai consolidato punto di riferimento per l’enogastronomia e il divertimento giovanile, dove la carenza di sosta è stata identificata come una criticità per la fruibilità dell’area.

Leggi anche: Da Capaccio e Trentinara un progetto di Gemellaggio Internazionale con la Slovenia

Semplificazione burocratica e coinvolgimento dei privati

Per accelerare le procedure, l’Amministrazione si avvarrà delle semplificazioni introdotte dalla normativa nazionale (DL n. 60/2024), che permette di considerare come edilizia libera la realizzazione di parcheggi temporanei fino a 500 posti. La strategia prevede una formula mista: oltre all’utilizzo di suoli pubblici, il Comune pubblicherà un avviso per reperire aree di proprietà privata. La gestione di tali spazi potrà essere diretta oppure affidata a soggetti privati per finalità di servizio pubblico.