Capaccio Paestum, paura per alcuni scout dispersi sulle alture capaccesi. Ritrovati pochi minuti fa

Alcuni scout, non della zona, si sono smarriti questa sera a Capaccio Paestum.

A quanto pare del gruppetto si erano perse le tracce dopo che era stato visto, per l’ultima volta, vicino al Santuario della Madonna del Granato.

Le ricerche

Sul posto per cercarli sono giunti i soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ed è stato chiesto l’intervento della Protezione Civile di Capaccio Paestum e dell’ambulanza del 118.

Le operazioni di ricerca degli scout dispersi sono durate fino a poco fa quando sono stati ritrovati nei pressi del Monte Calpazio.

A quanto pare gli stessi scout erano giunti nella zona pochi giorni fa per visitarla facendo tappa a Trentinara, Aquara e Castellabate, ma sulle alture capaccesi avrebbero perso la strada.

Tanto spavento, ma tutto si è risolto nel migliore dei modi.