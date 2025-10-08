Capaccio Paestum, Paolino su ponte Sele e ponte Ciorlito: «fate presto»

Un appello in vista dell'avvio della stagione delle piogge. Rischio seri danni per il territorio

A cura di Redazione Infocilento
Gaetano Paolino

Come già più volte fatto negli ultimi due mesi, in virtù delle probabili piogge autunnali e le possibili piene del fiume, il Sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, chiede interventi urgenti per la sicurezza del territorio legata al fiume Sele, sollecitando la Provincia di Salerno, il Genio Civile, il Consorzio di Bonifica e l’Ente Riserva Foce Sele e Tanagro, per risolvere con urgenza i problemi di sicurezza idrogeologica e ambientale.

Le criticità

In particolare, da mesi vi sono tronchi incagliati tra i pilastri del ponte del Sele che vanno assolutamente rimossi per evitare gravi danni.

“Serve un’azione sinergica e tempestiva – dichiara il Sindaco Paolino – per garantire il regolare deflusso delle acque, rimuovere ogni ostacolo che possa causare allagamenti e dissesti, e tutelare la pubblica e privata incolumità. L’inadempienza, in questo contesto, non è più giustificabile”.

La questione del rio Ciorlito

Il primo cittadino ha poi posto l’attenzione sui lavori del ponte sul rio Ciorlito, lungo la Strada Provinciale 43, che sono iniziati a maggio 2024 e stanno accumulando ulteriori e gravi ritardi.

“Ho sollecitato la Provincia di Salerno – prosegue il Sindaco Paolino – affinché acceleri nei lavori e consegni al più presto l’opera ultimata. L’interruzione stradale lungo la SP 43 nel territorio di Capaccio Paestum sta causando da tempo gravi disagi a tanti nostri concittadini”.

