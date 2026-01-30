Capaccio Paestum, il 2 febbraio incontro per la costituzione della DMO Cilento

“Si lavora per la costituzione di un’unica DMO che rappresenti l’intero Cilento”

Redazione Infocilento
Municipio Capaccio Paestum

Lunedì 2 febbraio alle ore 16.00, presso la Sala Mucciolo della sede centrale della BCC di Capaccio Paestum e Serino, sita in via Magna Graecia 345 a Capaccio Paestum, si terrà la riunione per costituzione della DMO Cilento. Per l’occasione, interverrà anche l’Assessore Regionale al Turismo Enzo Maraio.

Il commento dell’assessore

“Da tempo – dichiara l’Assessore al Turismo del Comune di Capaccio Paestum Rosario D’Acunto – abbiamo attivato un percorso partecipato per la costituzione di un’unica DMO che rappresenti l’intero Cilento così come indicato dalle linee guida regionali”.

“Con questo obiettivo stiamo lavorando con associazioni di categoria, istituzioni, imprese, enti e stakeholder – aggiunge 1 In questo contesto, è fondamentale il contributo dei Comuni per la stesura del progetto di sviluppo strategico, del patto di destinazione e del regolamento”.

