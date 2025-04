Capaccio Paestum: Fratelli d’Italia sosterrà Carmine Caramante

Il circolo di Fratelli d’Italia di Capaccio Paestum annuncia con convinzione la propria adesione al progetto politico di Carmine Caramante per la carica di Sindaco.

La nota

“In questo momento cruciale per Capaccio – Paestum, riteniamo che la priorità assoluta sia rappresentata da una larga unità di intenti, capace di superare divisioni e sterili veti che rischiano di paralizzare ulteriormente la nostra comunità. Sosteniamo con forza la candidatura di Carmine Caramante perché riconosciamo in lui la figura capace di aggregare le migliori energie della città”, fanno sapere.

“Viviamo una fase storica delicata, segnata da un disastro finanziario e da un impasse amministrativo generale che richiedono un cambio di passo radicale. Non è più tempo di divisioni, ma di unire tutti gli sforzi e le intelligenze di questa città per riportare la tranquillità e l’ordinarietà nella gestione della cosa pubblica e per far tornare grande la nostra comunità. Fratelli d’Italia Capaccio – Paestum è convinta che non sia più il momento di affidarsi a illusioni o a uomini soli al comando – prosegue la nota – La complessità della situazione attuale impone una visione condivisa e un impegno collettivo. Non è più possibile scambiare la libertà per una promessa: la vera libertà risiede nella partecipazione attiva e nella condivisione di un progetto comune per il bene di Capaccio – Paestum”.

“Crediamo fermamente che il progetto di Carmine Caramante rappresenti la risposta più concreta e affidabile per affrontare le sfide che ci attendono e per costruire un futuro di prosperità e stabilità per la nostra citta’”, conclude il commissario Claudio Pignataro.